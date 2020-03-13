17:23  13 березня
Україна в Мінську підписала акт капітуляції
13:48  13 березня
Зеленський змінив склад РНБО
13:01  13 березня
Єрмак і Козак домовилися про створення консультативної ради з представниками ОРДЛО
UA | RU
UA | RU
13 березня 2020, 12:50 12

Словаччина тимчасово закриває в'їзд, Румунія обмежує перетин кордону

Читайте также
на русском языке
13 березня 2020, 12:50 12
Читайте также на русском языке
Словаччина скасовує автобусні та залізничні перевезення між країнами
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у Facebook
Словаччина скасовує автобусні та залізничні перевезення між країнами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Кабінет міністрів України.

З 13 березня Словацька Республіка припиняє громадські перевезення на всіх пунктах перетину кордону у всі сусідні країни. Рішення аргументують протидією поширенню коронавірусу.

Пропускатимуть лише осіб з дозволом на постійне або тимчасове проживання на території СР, виїзд зі Словаччини без обмежень.

Припиняється міжнародне автобусне сполучення до та з Словаччини.

Відмінено курсування поїздів (вагонів):

- № 960/961 Кошице – Мукачево;

- № 962/963 Кошице – Мукачево;

- № 8860/8863 Чієрна над Тисою – Чоп;

- № 8862/8861 Кошице – Чоп;

- Безпересадковий вагон № 26/382 Київ – Кошице.

Продаж проїзних документів на поїзди призупинено. Повернення коштів за раніше придбані проїзні документи проводиться в усіх квиткових касах АТ "Укрзалізниця".

Міжнародні вантажні перевезення не припиняються, проте водії транспортних засобів мають бути обладнані захисними засобами.

Додаткові режимні заходи запроваджує Румунія. Під час в’їзду в країну з зон ризику, осіб направляють до представників МОЗ Румунії для проведення перевірочних заходів в карантинній зоні протягом 7 днів. У разі відмови особа не пропускається та повертається зворотно. Україна до зон ризику поки що не входить.

Водіїв транспортних засобів буде перевіряти санітарний орган на кордоні. Необхідно буде заповнити анкету з персональними даними, якщо проблем не буде водії зможуть продовжувати рух.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано ще два випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

Госпіталізована з коронавірусом в Радомишлі Житомирської області жінка перебуває у важкому стані, її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. У Радомишлі призупинили рух транспорту і закрили ринки.

Не цілувати ікони і слухати службу вдома: УГКЦ дала рекомендації щодо коронавірусу.

Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


коронавірус кордон
Коронавірус на Житомирщині: хвора у важкому стані, в Радомишлі оголосили надзвичайний стан
13 березня 2020, 11:11
Коронавірус у Чернівцях: в області посилюють обмежувальні заходи, стан хворих коронавірусом стабільний
13 березня 2020, 11:00
Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
13 березня 2020, 17:12
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Останні Популярні
Андрій Смолій
Юрій Бутусов
Віктор Таран
Всі блоги »
Жіночі бої у Харкові. Коронавірус і подруга губернатора заважають Світличній стати нардепом
13 березня 2020, 16:43
"Слуга народу" Гайдай наблизився як ніколи до повного управління Сєвєродонецьком
13 березня 2020, 10:05
Всі публікації »
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »