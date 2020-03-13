Словаччина тимчасово закриває в'їзд, Румунія обмежує перетин кордону

Словаччина скасовує автобусні та залізничні перевезення між країнами

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у Facebook

Словаччина скасовує автобусні та залізничні перевезення між країнами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Кабінет міністрів України.

З 13 березня Словацька Республіка припиняє громадські перевезення на всіх пунктах перетину кордону у всі сусідні країни. Рішення аргументують протидією поширенню коронавірусу.

Пропускатимуть лише осіб з дозволом на постійне або тимчасове проживання на території СР, виїзд зі Словаччини без обмежень.

Припиняється міжнародне автобусне сполучення до та з Словаччини.

Відмінено курсування поїздів (вагонів):

- № 960/961 Кошице – Мукачево;

- № 962/963 Кошице – Мукачево;

- № 8860/8863 Чієрна над Тисою – Чоп;

- № 8862/8861 Кошице – Чоп;

- Безпересадковий вагон № 26/382 Київ – Кошице.

Продаж проїзних документів на поїзди призупинено. Повернення коштів за раніше придбані проїзні документи проводиться в усіх квиткових касах АТ "Укрзалізниця".

Міжнародні вантажні перевезення не припиняються, проте водії транспортних засобів мають бути обладнані захисними засобами.

Додаткові режимні заходи запроваджує Румунія. Під час в’їзду в країну з зон ризику, осіб направляють до представників МОЗ Румунії для проведення перевірочних заходів в карантинній зоні протягом 7 днів. У разі відмови особа не пропускається та повертається зворотно. Україна до зон ризику поки що не входить.

Водіїв транспортних засобів буде перевіряти санітарний орган на кордоні. Необхідно буде заповнити анкету з персональними даними, якщо проблем не буде водії зможуть продовжувати рух.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано ще два випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

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