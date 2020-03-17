У Кропивницькому чиновникам дистанційно вимірюють температуру

У Кропивницькій міській раді з 17 березня запровадили жорсткі заходи санітарного контролю у зв’язку з епідемією коронавірусу

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У Кропивницькій міській раді з 17 березня запровадили жорсткі заходи санітарного контролю у зв’язку з епідемією коронавірусу

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Telegram-канал секретаря міської ради Андрія Табалова.

У міській раді, починаючи з вівторка, 17 березня, усім працівникам та відвідувачам почали дистанційно вимірювати температуру за допомогою спеціального приладу. Також у приміщення не можна заходити без медичних масок.

Окрім цього, Депутатський день, присвячений аналізу діяльності ОКВП "Дніпро-Кіровоград", перенесли до завершення карантину.

Як писали RegioNews раніше, у Кропивницькому місцеві чиновники, борючись з епідемією коронавирусу, вирішили відправити студентів по домівках і виселили їх із гуртожитків.