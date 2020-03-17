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17 березня 2020, 11:56 2

Карантин? Ні, не чули: у Миколаєві багато магазини продовжують працювати

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17 березня 2020, 11:56 2
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У Миколаєві магазини не виконують карантинні обмеження і продовжують працювати
Фото: Інше ТВ
У Миколаєві магазини не виконують карантинні обмеження і продовжують працювати

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інше ТВ,

Нагадаємо, що міський голова Олександр Сєнкевич підписав розпорядження, відповідно до якого з сьогоднішнього дня, 17 березня, повинні бути закриті всі магазини (крім продуктових) та ринки (крім продуктових), також повинні продовжити свою роботу аптеки.

Журналісти перевірили, як виконуються карантинні обмеження в районі вул. 3-я Слобідська.

Виявилося, що ніяк. Продовжили свою роботу магазини побутової хімії, з продажу посуду і канцелярських товарів, перукарні та ломбарди. Та й сам ринок "Юліана", де багато магазинчиків різного (а не тільки продуктового) профілю працює.

Перед входом в ринок підприємлива жінка торгує звичайними медичними масками (тими самими, які зникли з аптек) по 20 грн. за штучку. І багато купують, адже інших знайти складно.

Нагадаэмо, що шістьох миколаївців перевіряють на коронавірус.

Крім того, законом, який сьогодні ухвалили народні депутати, встановлена адміністративна відповідальність за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусом, а також посилена кримінальна відповідальність за порушення санітарних правил і норм запобігання інфекційним захворюванням.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, яким регламентує порядок протидії коронавірусу.

Українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус також виплачуватимуть лікарняні, а молозабезпеченим пенсіонерам через коронавірус доплатять по тисячі гривень.


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