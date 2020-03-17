Коронавирус: Венгрия закрыла границы для иностранцев

С 17 марта иностранцев на территорию страны временно пропускать не будут

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook

С 17 марта иностранцев на территорию страны временно пропускать не будут

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Венгерские пограничники объяснили: через внедрение карантинных мероприятий с 00.00 часов 17 марта 2020 года Венгрия временно прекращает пропуск иностранцев.

В настоящее время в пунктах пропуска для автомобильного сообщения "Лужанка - Берегшурань", "Вилок - Тисабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвонковое - Лонья" и "Тиса - Захонь" осуществляется оформление граждан Украины, которые возвращаются на территорию Украины.

Напомним, Словакия временно закрывает въезд, Румыния ограничивает пересечение границы. Словакия отменила автобусные и железнодорожные перевозки между странами.

Коронавирус: соседние государства Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд.

Страны Европы закрывают границы для украинцев. Австрия остановит авиасообщение с Украиной и Россией, в Польше работают три КПП, а Эстония полностью закрыла границу для иностранцев.

Украина прекращает железнодорожное сообщение с другими странами к концу карантина. "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение с 17 марта до конца периода общенационального карантина в Украине.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

За сутки в Украину вернулись более 50 тысяч украинцев. С полуночи 16 марта до полуночи 17 марта государственную границу Украины пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд.

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