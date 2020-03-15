Країни Європи закривають кордони для українців
Про це пише RegioNews з посиланням на європейські ЗМІ.
Австрія закриє в'їзд і припинить авіасполучення з Великою Британією, Нідерландами, Україною і Росією для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це у неділю заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, пише ORF.
Люди з Великої Британії, Нідерландів України та Росії більше не зможуть напряму в’їхати в Австрію", - сказано в публікації видання. З цими країнами буде зупинене авіасполучення. Канцлер не уточнив, з якої дати діятиме заборона.
Серед інших рішень австрійського уряду – закриття ресторанів з вівторка, закриття дитячих та спортивних майданчиків по всій країні. Продуктові і тютюнові магазини, аптеки залишатимуться відкритими.
За інформацією посольства України в Польщі, для виїзду в Україну працюють лише 3 автомобільні пункти пропуску. Це Дорогуськ-Ягодин, Гребенне-Рава-Руська і Корчова-Краківець.
Рух на пунктах Зосін-Устилуг, Долгобичув-Угринів, Будомеж-Грушів, Медика-Шегині, Кросьценко-Смільниця, а також залізничні Гребенне-Рава Руська, Кросьценко-Хирів припинено.
Кордон з Польщею на в'їзд в країну можуть перетнути такі категорії громадян: громадяни Польщі; іноземці, які перебувають в шлюбі або є дітьми громадян Польщі або залишаються під постійним піклуванням громадян Польщі; іноземці з Картою поляка; іноземці, які мають право постійного або тимчасового проживання на території Республіки Польща; іноземці, які мають право працювати на території Польщі, тобто іноземці, які мають право працювати на тих же умовах, що і громадяни Польщі, які мають дозвіл на роботу, сезонний дозвіл на роботу, доручення іноземцю про виконання роботи на території Республіки Польща.
Уряд Естонії, для запобігання поширенню нового коронавірусу, заборонить в'їзд в країну іноземних громадян, повідомляє Reuters.
З 17 березня в'їзд в країну дозволено естонцям, людям, які живуть в Естонії, та іноземцям, члени родини яких проживають в Естонії.
Виїхати з країни дозволено всім.
Уряд заявив, що планує двотижневу ізоляцію для всіх, хто в'їжджає, за винятком транспорту для зовнішньої торгівлі.
В уряді зазначили, що іноземці можуть використовувати Естонію для транзиту у свою країну, якщо у них немає симптомів.
Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
Раніше МЗС пояснило, хто після 16 березня зможе заїхати в Україну, а хто ні і що робити тим, хто не встигає повернутися з-за кордону.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
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