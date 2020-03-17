Львівщина: 14 людей перевіряють на коронавірус
Про це інформує RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.
"На лікуванні в інфекційній лікарні перебуває 14 осіб, їх перевіряють на наявність коронавірусу", — повідомила заступниця міського голови з гуманітарних питань, керівниця міського оперативного штабу Галина Слічна.
5 госпіталізованих осіб це жителі Львова. Серед них 2 дітей. Вчора двом особам, в яким термін хвороби більше 5 днів, провели експрес-тести. Антитіла у них не виявлено.
Нагадаємо, учора у Львівській обласній інфекційній лікарні зафіксовано вісім пацієнтів з гострими респіраторними захворюваннями, в яких підозрюють коронавірус.
У хворого, що перетнув ПП "Краківець – Корчова", діагностували грип.
Львів виділив 50 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19. Кошти спрямують на придбання засобів індивідуального захисту працівників комунальних установ, закупівлю обладнання для лікарні швидкої допомоги.
У Львівській області визначили бази обсервації для пацієнтів з ГРЗ, що повернулися з-за кордону. Це госпітальні бази першої, другої лінії та резервні.
На Львівщині запроваджують суворий карантин. Пропонують обмежити пересування населення, роботу закладів громадського зарчування, переглянути розклад руху транспорту тощо.
13 березня Львів отримав перші експрес-тести на коронавірус. 25 тестів передадуть міській клінічній лікарні швидкої допомоги.
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