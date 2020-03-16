Через карантин в Україні не реєструватимуть шлюби

Громадян прийматимуть з питань реєстрації смерті і народження

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Громадян прийматимуть з питань реєстрації смерті і народження

Про це пише RegioNews з посиланням на Міністерство юстиції України.

Через введення карантину у зв'язку з коронавірусів прийом громадян у відділах державної реєстрації актів цивільного стану обмежена. Першочергово розглядатимуться лише питання реєстрації народження і смерті.

Шлюби, заявки на які вже подані, будуть реєструватися. Також буде проводитися процедура розлучення за взаємною згодою подружжя, які мають дітей, призначена на вказаний період.

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Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.