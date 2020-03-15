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15 березня 2020, 17:39 21

Завтра медичні заклади країни отримають 10 мільйонів масок, - Шмигаль

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15 березня 2020, 17:39 21
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Прем’єр Денис Шмигаль та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко проінспектували обласні медичні склади
Фото: Cторінка Дениса Шмигаля у Facebook
Прем’єр Денис Шмигаль та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко проінспектували обласні медичні склади

Про це Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"10 мільйонів масок медичних завтра передаєм в заклади охорони здоров’я по всій Україні!" - написав Шмигаль.

Прем’єр і головний санлікар нарахували на складах 10 млн.штук масок, 69 портативних апаратів штучної вентиляції легень, 1350 пульсоксиметрів, 1180 ручних дихальних силіконових апаратів, 1330 інфузійних насосів і 34 кисневі концентратори.

"Продовжуємо активно працювати з виробниками, постачальниками та продавцями масок та інших засобів індивідуального захисту з метою нормалізації ситуації в мережах аптек. Маємо попередні домовленності з міжнародними партнерами про поставки в Україну мільйонів масок та необхідного обладнання.Щиро бажаю всім здоров‘я!", - побажав прем’єр.

10 мільйонів масок медичних завтра передаєм в заклади охорони здоров’я по всій Україні! Провірив сьогодні особисто...

Опубліковано Денисом Шмигалем Неділя, 15 березня 2020 р.


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