Из-за карантина в Украине не будут регистрировать браки

Граждан будут принимать по вопросам регистрации смерти и рождения

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Граждан будут принимать по вопросам регистрации смерти и рождения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Из-за введения карантина в связи с коронавирусом прием граждан в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния ограничен. Первоначально будут рассматриваться только вопросы регистрации рождения и смерти.

Браки, заявки на которые уже поданы, будут регистрироваться. Также будет проводиться процедура развода по взаимному согласию супругов, не имеющих детей, назначенная на указанный период.

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Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.