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15 березня 2020, 15:11 49

Поради від президента: що робити, якщо підозрюєте коронавірус

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15 березня 2020, 15:11 49
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Українців просять відразу ж викликати швидку в разі наявності температури вище 38 градусів і утрудненого дихання
Фото: Shutterstock
Українців просять відразу ж викликати швидку в разі наявності температури вище 38 градусів і утрудненого дихання

Офіс Президента опублікував відеопоради для українців як поводитися, якщо відчуваєте симптоми ГРВІ або підозрюєте коронавірус, пише RegioNews. Відповідне відео оприлюднено на Facebook сторінці відомства.

Зокрема, в ОП закликають залишатися вдома у разі, якщо у людини є симптоми вірусної інфекції. Офіс президента запевняє, що Україна готова до можливого поширення нового коронавірусу.

Як діяти, якщо відчуваєте в себе симптоми ГРВІ або ж маєте підозру, що захворіли на коронавірус?

Як діяти, якщо відчуваєте в себе симптоми ГРВІ або ж маєте підозру, що захворіли на коронавірус?

Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 15 березня 2020 р.

"Як діяти, якщо відчуваєте у себе симптоми ГРВІ або підозрюєте, що захворіли коронавірусів? Залишайтеся вдома і зателефонуйте сімейного лікаря. Він вирішить, чи потрібна ізоляція і госпіталізація. Але якщо у вас температура вище 38 градусів і важко дихати - відразу викликайте швидку. Якщо коронавірус підтвердиться, будуть проведені всі необхідні медичні процедури. Україна готова до можливого поширення захворювання ", - зазначається у відеоролику.

Нагадаємо, в Україні розглядають можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення коронавірусу COVID-19.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

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