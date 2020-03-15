У Ватикані Великодні богослужіння відбудуться без віруючих
До 12 квітня загальні аудієнції Папи Римського і недільні благословення будуть транслюватися через інтернет
До 12 квітня загальні аудієнції Папи Римського і недільні благословення будуть транслюватися через інтернет
Про це повідомляє Reuters, пише RegioNews.
У Ватикані всі великодні богослужіння Папи Римського Франциска у квітні пройдуть без присутності віруючих для запобігання поширенню коронавірусу.
Також зазначається, що до великодньої неділі, 12 квітня, загальні аудієнції понтифіка і недільні благословення будуть транслюватися через інтернет і телебачення.
Служби, які проводять протягом чотирьох днів, починаючи з Великого четверга і закінчуючи Великоднею неділею, зазвичай приваблюють десятки тисяч віруючих в Рим і Ватикан.
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
15 березня 2020, 16:48
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
15 березня 2020, 16:48Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
- 19:55 15 березня Зведення ООС: вісім обстрілів, двоє поранених
- 19:45 15 березня За українцями, які застрягли на кордоні Італії і Словенії вилетів літак
- 19:36 15 березня Явка на виборах в Харківській області перевищила 22%
- 17:52 15 березня Коронавірус на Волині відганятимуть церковним передзвоном
- 17:39 15 березня Завтра медичні заклади країни отримають 10 мільйонів масок, - Шмигаль
- 17:17 15 березня У Ватикані Великодні богослужіння відбудуться без віруючих
- 16:48 15 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
Всі блоги »
Фітнес-зал Lime: кому в Житомирі карантин неписаний
13 березня 2020, 17:27
Жіночі бої у Харкові. Коронавірус і подруга губернатора заважають Світличній стати нардепом
13 березня 2020, 16:43
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації