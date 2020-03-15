У Ватикані Великодні богослужіння відбудуться без віруючих

До 12 квітня загальні аудієнції Папи Римського і недільні благословення будуть транслюватися через інтернет

До 12 квітня загальні аудієнції Папи Римського і недільні благословення будуть транслюватися через інтернет

Про це повідомляє Reuters, пише RegioNews.

У Ватикані всі великодні богослужіння Папи Римського Франциска у квітні пройдуть без присутності віруючих для запобігання поширенню коронавірусу.



Також зазначається, що до великодньої неділі, 12 квітня, загальні аудієнції понтифіка і недільні благословення будуть транслюватися через інтернет і телебачення.



Служби, які проводять протягом чотирьох днів, починаючи з Великого четверга і закінчуючи Великоднею неділею, зазвичай приваблюють десятки тисяч віруючих в Рим і Ватикан.