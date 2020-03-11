У восьми регіонах України є тести на коронавірусну інфекцію

Німецькі тест-системи для виявлення коронавірусу COVID-19 додатково направлені у 8 регіонів України

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Німецькі тест-системи для виявлення коронавірусу COVID-19 додатково направлені у 8 регіонів України

Про це повімляє чат-бот Міністерства охорони здоров'я України в Telegram "Коронавірус-інфо", передає RegioNews.

Повідомляється, що вони дозволять робити тестування на місцевому рівні, і це пришвидшить процес проведення перевірки на COViD-19.

У МОЗ зазначили, що тести отримають Житомир, Тернопіль, Дніпро, Вінниця, Київ, Рівне, Львів та Запоріжжя.

"Триває прийом замовлення на закупівлю тест-систем від інших областей. Усі тести сертифіковані ВООЗ. Набори розроблені з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

У відомстві запевнили, що вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я повністю справляється з тими зразками, які є.

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Нагадаємо, 3 березня під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко офіційно повідомив про виявлення коронавірусу в Чернівцях.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. Влада столиці також з 12 березня запровадила обмеження.

Частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Також Кабмін виділяє на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень.