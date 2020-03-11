В восьми регионах Украины есть тесты на коронавирусную инфекцию

Немецкие тест-системы для выявления коронавируса COVID-19 дополнительно направлены в 8 регионов Украины

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Немецкие тест-системы для выявления коронавируса COVID-19 дополнительно направлены в 8 регионов Украины

Об этом сообщает чат-бот Министерства здравоохранения Украины в Telegram "Коронавирус-инфо", передает RegioNews.

Сообщается, что они позволят делать тестирование на местном уровне, и это ускорит процесс проведения проверки на COViD-19.

В Минздраве отметили, что тесты получат Житомир, Тернополь, Днепр, Винница, Киев, Ровно, Львов и Запорожье.

"Продолжается прием заказа на закупку тест-систем от других областей. Все тесты сертифицированы ВОЗ. Наборы разработаны с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса", - говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья полностью справляется с теми образцами, которые есть.

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Напомним, 3 марта во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко официально сообщил об обнаружении коронавируса в Черновцах.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. Власти столицы с 12 марта также ввели ограничения.

Часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также Кабмин выделяет на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен.