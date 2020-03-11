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11 березня 2020, 10:30 21

Коронавірус: Разумков скасував закордонні відрядження нардепів

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11 березня 2020, 10:30 21
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі
Фото: rada.gov.ua
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

"Поки Кабмін планує карантинні заходи, голова Верховної Ради вже скасував закордонні відрядження народних депутатів до зміни епідеміологічної ситуації в світі". - написала вона.

Також нардеп додала, що при вході до під’їздів Верховної Ради розмістять засоби для дезінфекції рук.

Нагадаємо, 10 березня в ході засідання урядового антикризового штабу було прийнято новий посилений план заходів протидії поширенню в Україні коронавірусу COVID-19.


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