Коронавірус: Разумков скасував закордонні відрядження нардепів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі

Фото: rada.gov.ua

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

"Поки Кабмін планує карантинні заходи, голова Верховної Ради вже скасував закордонні відрядження народних депутатів до зміни епідеміологічної ситуації в світі". - написала вона.

Також нардеп додала, що при вході до під’їздів Верховної Ради розмістять засоби для дезінфекції рук.

Нагадаємо, 10 березня в ході засідання урядового антикризового штабу було прийнято новий посилений план заходів протидії поширенню в Україні коронавірусу COVID-19.