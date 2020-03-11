11:01  11 березня
Президент представив нового міністра оборони
10:30  11 березня
Коронавірус: Разумков скасував закордонні відрядження нардепів
09:05  11 березня
Україна буде продовжувати співпрацю з МВФ - Шмигаль
UA | RU
UA | RU
11 березня 2020, 11:47 154

Коронавірус: Київ іде на карантин

Читайте также
на русском языке
11 березня 2020, 11:47 154
Читайте также на русском языке
Влада столиці вирішила не чекати на офіційне рішення уряду щодо обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу із коронавірусом і з 12 березня запровадила власні заборони
Влада столиці вирішила не чекати на офіційне рішення уряду щодо обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу із коронавірусом і з 12 березня запровадила власні заборони

Про таке рішення у своєму зверненні 11 березня повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише RegioNews.

Друзі! Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання на коронавірус, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів та обмежень. Хоча в Києві поки не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус, ми вирішили не чекати і убезпечити мешканців міста. Превентивні заходи в Києві запроваджуємо з 12 березня. Попередньо - до кінця березня.￼ Зокрема, буде тимчасово обмежений освітній процес в закладах загальної та вищої освіти. В дитячих садочках. У мистецьких, спортивних школах та інших. Також обмежуємо проведення масових заходів у столиці. Це стосується і концертів, конференцій, кіносеансів та інших заходів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах. Друзі! Ніякої паніки! Відповідально ставимося до свого здоров’я, дотримуємося правил гігієни. А якщо почуваєтеся зле, - одразу звертайтеся до лікаря. Бережіть себе і тих, хто поруч! Разом ми все подолаємо!

Опубліковано Віталієм Кличком Середа, 11 березня 2020 р.

"Зокрема, буде тимчасово обмежений освітній процес в закладах загальної та вищої освіти. В дитячих садочках. У мистецьких, спортивних школах та інших. Також обмежуємо проведення масових заходів у столиці. Це стосується і концертів, конференцій, кіносеансів та інших заходів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах", - повідомив мер Києва.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін має розглянути можливість запровадження карантину по всій Україні.


коронавірус Віталій Кличко
У Тернополі заборонили масові заходи
11 березня 2020, 10:47
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 березня 2020, 11:45
Кабмін розгляне можливість введення карантину в усіх навчальних закладах країни
11 березня 2020, 10:25
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 березня 2020, 11:45
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
В Ірані за добу від коронавірусу померла рекордна кількість осіб
08 березня 2020, 18:58
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Чому партію Порошенка на Рівненщині хочуть віддати екс-ведучому "5 каналу"
10 березня 2020, 17:23
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »