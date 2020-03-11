Через коронавірус можуть закрити пункти пропуску на кордоні
Про це в ході брифінгу повідомив головний санітарний лікар України і Заступник Міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.
За його словами, залишаться працювати лише "міжнародно визнані" пункти пропуску.
Ляшко також додав, що це загальноприйнята світова практика і вона прописана в міжнародних медико-санітарних правилах.
"Коли визначається надзвичайна ситуація, то в країні можуть працювати тільки певні пункти в'їзду. Не всі", - сказав він.
Головний санітарний лікар України також повідомив, що температурний скринінг продовжують здійснювати на всіх постах в'їзду в країну. За весь час таких перевірок протестовані більше 1,6 млн осіб.
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