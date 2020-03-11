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11 березня 2020, 13:39 74

Через коронавірус можуть закрити пункти пропуску на кордоні

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11 березня 2020, 13:39 74
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Частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19
Фото: Facebook
Частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19

Про це в ході брифінгу повідомив головний санітарний лікар України і Заступник Міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, залишаться працювати лише "міжнародно визнані" пункти пропуску.

Ляшко також додав, що це загальноприйнята світова практика і вона прописана в міжнародних медико-санітарних правилах.

"Коли визначається надзвичайна ситуація, то в країні можуть працювати тільки певні пункти в'їзду. Не всі", - сказав він.

Головний санітарний лікар України також повідомив, що температурний скринінг продовжують здійснювати на всіх постах в'їзду в країну. За весь час таких перевірок протестовані більше 1,6 млн осіб.

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. Влада столиці також з 12 березня запровадила обмеження.


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