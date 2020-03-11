В очікуванні продуктової паніки в Черкасах "попрацюють" з торговими центрами і магазинами

У зв'язку із запровадженням карантину, 12 березня у місті скличуть комісію із надзвичайних ситуацій

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У зв'язку із запровадженням карантину, 12 березня у місті скличуть комісію із надзвичайних ситуацій

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело "Про все”.

"12 березня відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, у рамках якої буде надана рекомендація міськвиконкому, чи встановлять карантинні заходи в Черкасах”, - сказав Сергій Воронов, директор Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Керівник муніципальної інспекції Станіслав Коломієць додав, що за дорученням міського голови Черкас у місті проведуть роботу із власниками та адміністраціями торгівельних центрів і магазинів.

Як інформували RegioNews раніше, у Кременчуці Полтавської області лише за останній тиждень майже 60 містян захворіли на грип, у регіоні заговорили про епідемію