Епідемія коронавірусу: навчальні заклади Житомира закривають на карантин

В середу, 11 березня виконавчий комітет Житомирської міськради обговорив введення обмежувальних заходів через загрозу епідемії коронавірусної інфекції

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В середу, 11 березня виконавчий комітет Житомирської міськради обговорив введення обмежувальних заходів через загрозу епідемії коронавірусної інфекції

Про це повідомляє видання Житомир.Online, передає RegioNews.

Зазначається, що комісія міської ради розглянула питання щодо призупинення навчального процесу в місті та надала свої рекомендації членам виконкому.

Виконком Житомирської міськради проголосував за введення карантину в навчальних закладах міста, окрім садочків з 12 березня по 3 квітня 2020 року.

Заходи дезінфекції у садочках будуть посилені. Спортивні заходи будуть проводитися, але без глядачів.

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Нагадаємо, 3 березня під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко офіційно повідомив про виявлення коронавірусу в Чернівцях.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. Влада столиці також з 12 березня запровадила обмеження.

Частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Також Кабмін виділяє на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень.