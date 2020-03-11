Шмигаль про карантин: треба захистити від вірусу максимальну кількість громадян
Про це він розповів на брифінгу 11 березня, передає RegioNews.
"Ми аналізуємо кожен день ситуацію в Європі і світі. Ми бачимо, як стрімко розвивається ситуація в Італії, Німеччині, розвинених економіках, країнах Азії. Ми не хочемо чекати , коли у нас почнеться параболічне зростання, ми хочемо максимально захистити українців і Україну і якомога легше пройти цей період", - заявив Шмигаль.
За словами Шмигаля, на відміну від інших країн, які починали діяти занадто пізно, в цьому випадку краще починати трохи раніше або вчасно.
"На сьогодні мова не йде, що нас мине ця епідемія. В світі епідемія розвивається, в Україні зареєстровано перший випадок, що означає, що епідемія фізично в Україні. Питання в тому, щоб якомога м'якше пройти цей період і максимальну кількість громадян захистити від вірусу", - сказав він.
Прем'єр-міністр висловив надію, що до літа епідемія піде на спад і від неї з'являться ліки. За його словами, критично важливу роль буде грати відповідальність громадян.
"Уряд зробить все, що можливо. Паралельно говоримо про самоорганізацію населення", - сказав прем'єр-міністр.
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Нагадаємо, 3 березня під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко офіційно повідомив про виявлення коронавірусу в Чернівцях.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.
Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. Влада столиці також з 12 березня запровадила обмеження.
Частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Також Кабмін виділяє на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень.
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