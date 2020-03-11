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Кабмін виділив на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень
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11 березня 2020, 14:19 17

Кабмін виділив на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень

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11 березня 2020, 14:19 17
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Уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19
Фото: kmu.gov.ua
Уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Кабінету міністрів України.

Зокрема, на засіданні Кабміну 11 березня було прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.

Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня Кабмін заборонив експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Також уряд запропонував ввести обмеженя на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.

"Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

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Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендував народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.

11 березня уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. Влада столиці також з 12 березня запровадила обмеження.


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