Кабмін виділив на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Кабінету міністрів України.
Зокрема, на засіданні Кабміну 11 березня було прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.
Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня Кабмін заборонив експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
Також уряд запропонував ввести обмеженя на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.
"Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні", - йдеться у повідомленні.
Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.
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Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендував народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.
11 березня уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. Влада столиці також з 12 березня запровадила обмеження.
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