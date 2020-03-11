У столичну лікарню привезли китаянку з підозрою на коронавірус

В аеропорту Бориспіль у громадянки Китаю виявили симптоми коронавірусної інфекції

Фото: flickr

В аеропорту Бориспіль у громадянки Китаю виявили симптоми коронавірусної інфекції

Про це з посилання на "Громадське" передає RegioNews.

Зазначається, що жінку доставили в Олександрівську клінічну лікарню Києва.

"Пілот літака повідомив, що на борту громадянці Китаю стало погано. Цю інформацію передали далі", — повідомила журналістам завідуюча першим інфекційним відділенням лікарні Тетяна Гайнутдінова.

Наразі не відомо, звідки прибула громадянка Китаю, і чи був Київ кінцевим пунктом призначення.

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Нагадаємо, 3 березня під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко офіційно повідомив про виявлення коронавірусу в Чернівцях.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. Влада столиці також з 12 березня запровадила обмеження.

Частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Також Кабмін виділяє на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень.