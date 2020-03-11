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11 березня 2020, 16:15 2

Карантин: одеські школи закриваються, а садочки поки працюватимуть

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11 березня 2020, 16:15 2
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В Одесі на карантин закривають школи, а в дошкільних навчальних закладах вводиться особливий режим роботи
Фото: unsplash
В Одесі на карантин закривають школи, а в дошкільних навчальних закладах вводиться особливий режим роботи

Про це в Facebook написала директорка департаменту освіти і науки міськради Одеси Олена Буйневич, повідомляє Regionews.

Вона зазначила, що випадків захворювання COVID-19 в Одесі немає, але зросла кількість дітей, хворих на інші гострі респіраторні вірусні інфекції.

"Закрито вже 223 класи, тому з завтрашнього дня школи закриваються на карантин, орієнтовно на три тижні, але в разі зниження небезпеки можливе відновлення процесу раніше", - повідомила Буйневич.

Що стосується дитячих садків, то батькам не рекомендували відводити туди дітей. Департамент освіти і науки повинен з'ясувати кількість вихованців, батьки яких не мають їх з ким залишити і змушені вести до садочка. Буде відкориговане замовлення продуктів харчування.

Працівникам дошкільних установ з ознаками ГРВІ категорично заборонять приходити на роботу. Крім того, садочки зобов'язали виконувати вимоги протиепідемічного режиму: проводити санобробку, провітрювання і так далі.

Нагадаємо, що Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі.

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Нагадаємо, 10 березня в ході засідання урядового антикризового штабу було прийнято новий посилений план заходів протидії поширенню в Україні коронавірусу COVID-19.


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