Карантин: одеські школи закриваються, а садочки поки працюватимуть
Про це в Facebook написала директорка департаменту освіти і науки міськради Одеси Олена Буйневич, повідомляє Regionews.
Вона зазначила, що випадків захворювання COVID-19 в Одесі немає, але зросла кількість дітей, хворих на інші гострі респіраторні вірусні інфекції.
"Закрито вже 223 класи, тому з завтрашнього дня школи закриваються на карантин, орієнтовно на три тижні, але в разі зниження небезпеки можливе відновлення процесу раніше", - повідомила Буйневич.
Що стосується дитячих садків, то батькам не рекомендували відводити туди дітей. Департамент освіти і науки повинен з'ясувати кількість вихованців, батьки яких не мають їх з ким залишити і змушені вести до садочка. Буде відкориговане замовлення продуктів харчування.
Працівникам дошкільних установ з ознаками ГРВІ категорично заборонять приходити на роботу. Крім того, садочки зобов'язали виконувати вимоги протиепідемічного режиму: проводити санобробку, провітрювання і так далі.
Нагадаємо, що Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі.
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Нагадаємо, 10 березня в ході засідання урядового антикризового штабу було прийнято новий посилений план заходів протидії поширенню в Україні коронавірусу COVID-19.
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