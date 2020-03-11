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11 марта 2020, 16:55

В столичную больницу привезли китаянку с подозрением на вирус COVID-19

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11 марта 2020, 16:55
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В аэропорту Борисполь у гражданки Китая обнаружили симптомы коронавирусной инфекции
Фото: flickr
В аэропорту Борисполь у гражданки Китая обнаружили симптомы коронавирусной инфекции

Об этом со ссылкой на "Громадське" передает RegioNews.

Отмечается, что женщину доставили в Александровскую клиническую больницу Киева.

"Пилот самолета сообщил, что на борту гражданке Китая стало плохо. Эту информацию передали дальше", - сообщила журналистам заведующая первым инфекционным отделением больницы Татьяна Гайнутдинова.

Пока не известно, откуда прибыла гражданка Китая, и был ли Киев конечным пунктом назначения.

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Напомним, 3 марта во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко официально сообщил об обнаружении коронавируса в Черновцах.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. Власти столицы с 12 марта также ввели ограничения.

Часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также Кабмин выделяет на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен.


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