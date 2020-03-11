В столичную больницу привезли китаянку с подозрением на вирус COVID-19
Об этом со ссылкой на "Громадське" передает RegioNews.
Отмечается, что женщину доставили в Александровскую клиническую больницу Киева.
"Пилот самолета сообщил, что на борту гражданке Китая стало плохо. Эту информацию передали дальше", - сообщила журналистам заведующая первым инфекционным отделением больницы Татьяна Гайнутдинова.
Пока не известно, откуда прибыла гражданка Китая, и был ли Киев конечным пунктом назначения.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, 3 марта во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко официально сообщил об обнаружении коронавируса в Черновцах.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. Власти столицы с 12 марта также ввели ограничения.
Часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Также Кабмин выделяет на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен.
- 17:08 11 марта В Сумах митинговали аграрии
- 16:55 11 марта В столичную больницу привезли китаянку с подозрением на вирус COVID-19
- 16:52 11 марта В Днепропетровской области почти миллиард "закатают в асфальт"
- 16:48 11 марта Как и чем дезинфицируют общественный транспорт в Тернополе
- 16:41 11 марта За 13 гривен едва не зарезали пенсионерку в Хмельницкой области
- 16:30 11 марта Коронавирус в Черновцах: карантин продлится месяц, власти думают, как оформить вынужденные больничные
- 14:09 11 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой