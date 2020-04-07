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Ірина Федоляк
Журналіст
07 квітня 2020, 10:55 2

Тернопільщина: збільшилася кількість хворих медиків

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07 квітня 2020, 10:55 2
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У двох медиків Тернопільської обласної університетської лікарні підтвердили коронавірус
Фото з відкритих джерел
У двох медиків Тернопільської обласної університетської лікарні підтвердили коронавірус

Як передає RegioNews, про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook.

Від початку епідемії коронавірус підтвердили у 46 медиків з Тернопільської області. Учора повідомлялося про 44 хворих, на сьогодні ця цифра збільшилася.

COVID-19 лабораторно підтвердили у двох чоловіків. Тернополянина, йому 24 роки. Це лікар-інтерн з Тернопільської Університетської лікарні. Він на амбулаторному лікуванні. Захворювання підтвердили також у жителя Зборівського району.

Вони контактували із хворою на коронавірус пацієнткою з Бучацького району. Жінку перевели в інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Далі обстежили 44 контактних з нею людей.

У лікарнях Тернополя 13 хворих на COVID-19. Ще 6 хворих перебувають на амбулаторному лікуванні.

У Тернопільській міській дитячій лікарні перебуває 5 пацієнтів. Троє з них - діти. З лікарні вже виписали 5 дітей і 3 дорослих.

Згідно з даними обласного лабораторного центру на Тернопільщині 168 випадків COVID-19. 112 – це жителі Монастириського району, 18 – Заліщицького, 13 – Козівського району, 9 – жителі міста Тернополя, 7 – Кременецького району, 3 – Бучацького, 3 – Підгаєцького, 1 – Тернопільського, 1 – Бережанського, 1 - Зборівського району.

Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло троє людей. 68-річний житель Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики.

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