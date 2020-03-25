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25 березня 2020, 10:03 44

Коронавірус в Україні: зафіксована четверта смерть

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25 березня 2020, 10:03 44
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В інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на коронавірус
Фото: volynnews.com
В інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на коронавірус

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

За його даними, помер 68-річний житель села Ковалівка Монастириського району.

Таким чином, це вже четверта смерть в Україні від коронавірусу.

Водночас у штабі повідомили про перший зафіксований випадок COVID-19 у Тернополі, в цілому по області - вже шість.

Як зазначається, це лікар-стоматолог, чоловік 1965 р.н., був у Австрії. Наразі він отримує необхідну медичну допомогу, обстежується коло контактних осіб.

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Нагадаємо, станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.


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