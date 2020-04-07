На Тернопільщині число хворих COVID-19 сягнуло 168

За минулу добу у Тернопільській області виявили 8 нових випадків інфікування коронавірусом. Таким чином загальна кількість хворих в області становить 168 осіб

Фото: herb.co

За минулу добу у Тернопільській області виявили 8 нових випадків інфікування коронавірусом. Таким чином загальна кількість хворих в області становить 168 осіб

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