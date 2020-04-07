На Тернопільщині число хворих COVID-19 сягнуло 168
За минулу добу у Тернопільській області виявили 8 нових випадків інфікування коронавірусом. Таким чином загальна кількість хворих в області становить 168 осіб
За минулу добу у Тернопільській області виявили 8 нових випадків інфікування коронавірусом. Таким чином загальна кількість хворих в області становить 168 осіб
Як передає RegioNews, про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляється, три випадки летальні.
Водночас найбільше інфікувань зафіксовано у Монастириському районі – 112 хворих, 1 летальний випадок.
У Заліщицькому районі - 18 хворих, 1 летальний, у Козівському районі - 13 випадків інфікування, 1 померлий.
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Нагадаємо, станом на 6 квітня у Тернопільській області було виявлено 160 хворих COVID-19, серед яких - 44 у медпрацівників.
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