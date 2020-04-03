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Ірина Федоляк
Журналіст
03 квітня 2020, 11:11 10

На Тернопільщині від COVID-19 померла 57-річна жінка

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03 квітня 2020, 11:11 10
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У Тернопільській області зафіксовано другий летальний випадок від COVID-19
Фото ілюстративне
У Тернопільській області зафіксовано другий летальний випадок від COVID-19

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

Померла жінка 57 років із Козови.

В Козівську центральну районну лікарню пацієнтка поступила 30 березня. У неї підтвердили COVID-19.

Перебувала жінка в реанімаційному відділенні Козівської лікарні у важкому стані. За словами директора лікарні Богдана Маркевича, в пацієнтки була пневмонія, її підключили до апарату штучної вентиляції легень. Ні з ким із-за кордону жінка не контактувала.

Померла пацієнтка о 20 годині 2 квітня.

В Козівському районі станом на 3 квітня підтверджено 8 випадків COVID-19, 1 – летальний. 2 пацієнтів проходять лікування в Козівській лікарні, ще 5 в лікарнях Тернополя.

У Тернопільській області зафіксовано 114 випадків зараження.

Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло 2 людей, це 68-річний житель Монастириського району та 57-річна жителька Козови.

Станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

У Тернопільській області лікарі заявляють про неготовність медицини боротися з COVID-19. Оснащення багатьох районних лікарень, в тому числі і Козівської, в умовах пандемії недостатнє, бракує навіть засобів індивідуального захисту та діагностики.

На в’їздах та виїздах з Тернополя створять 10 контрольно-пропускних пунктів. У самому місті за дотриманням порядку слідкуватимуть піші патрулі.

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