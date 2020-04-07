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Ирина Федоляк
Журналист
07 апреля 2020, 10:55 8

Тернопольская область: увеличилось количество больных медиков

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українською мовою
07 апреля 2020, 10:55 8
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В двух медиков Тернопольской областной университетской больницы подтвердили коронавирус
Фото из открытых источников
В двух медиков Тернопольской областной университетской больницы подтвердили коронавирус

Как передает RegioNews, об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook.

От начала эпидемии коронавирус подтвердили в 46 медиков из Тернопольской области. Вчера сообщалось о 44 больных, на сегодня эта цифра увеличилась.

COVID-19 лабораторно подтвердили у двух мужчин. Жителя Тернополя, ему 24 года. Это врач-интерн из Тернопольской Университетской больницы. Он на амбулаторном лечении. Заболевание подтвердили также у жителя Зборовского района.

Они контактировали с больной коронавирусом пациенткой из Бучацкого района. Женщину перевели в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи, после этого обследовали 44 контактных с ней людей.

В больницах Тернополя 13 больных COVID-19. Еще 6 больных находятся на амбулаторном лечении.

В Тернопольской городской детской больницы находится 5 пациентов. Трое из них - дети. Из больницы уже выписали 5 детей и 3 взрослых.

В Тернопольской области 168 случаев COVID-19. 112 – это жители Монастырисского района, 18 – Залещицкого, 13 – Козовского района, 9 – жители города Тернополя, 7 – Кременецкого района, 3 – Бучацкого, 3 – Подгаецкого, 1 – Тернопольского, 1 – Бережанского, 1 - Зборовского района.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Тернопольской области умерло трое людей. 68-летний житель Монастырысского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний житель города Залещики.

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