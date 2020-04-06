Тернопільщина: COVID-19 виявили у 44 медиків

Більшість хворих із Монастириського району. Там 106 випадків захворювання, серед них 35 медиків

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Більшість хворих із Монастириського району. Там 106 випадків захворювання, серед них 35 медиків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

В Тернопільській області коронавірус зафіксовано у 44 медпрацівників.

35 – в Монастириському районі

2 – в Заліщицькому районі

4 – в Кременецькому районі

1 – в Козівському районі

1 – в Бучацькому районі

1 – лікар із Тернополя, його захворювання не пов’язане із професійною діяльністю.

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ НА КОРОНАВІРУС ЗАХВОРІЛО 44 МЕДИКИ 35 – в Монастириському районі 2 – в Заліщицькому районі 4 – в... Опубліковано Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом Понеділок, 6 квітня 2020 р.

У Тернопільській області виявлено 160 хворих COVID-19.

Загалом у лікарнях Тернополя 19 хворих на COVID-19. Ще 5 хворих перебувають на амбулаторному лікуванні.

У Тернопільській міській дитячій лікарні на лікуванні перебуває 11 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. 7 з них - діти. Ще одна дитина та мама перебувають в інфекційному відділенні з підозрою на коронавірус.

Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло троє людей. 68-річний житель Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики.

В Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

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