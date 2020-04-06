15:11  06 квітня
Тернопільщина: COVID-19 виявили у 44 медиків
09:11  06 квітня
Кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 1319
15:57  06 квітня
Коронавірус найбільше косить депутатів Медведчука
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2020, 15:11 21

Тернопільщина: COVID-19 виявили у 44 медиків

Читайте также
на русском языке
06 квітня 2020, 15:11 21
Читайте также на русском языке
Більшість хворих із Монастириського району. Там 106 випадків захворювання, серед них 35 медиків
Фото ілюстративне
Більшість хворих із Монастириського району. Там 106 випадків захворювання, серед них 35 медиків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

В Тернопільській області коронавірус зафіксовано у 44 медпрацівників.

35 – в Монастириському районі

2 – в Заліщицькому районі

4 – в Кременецькому районі

1 – в Козівському районі

1 – в Бучацькому районі

1 – лікар із Тернополя, його захворювання не пов’язане із професійною діяльністю.

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ НА КОРОНАВІРУС ЗАХВОРІЛО 44 МЕДИКИ 35 – в Монастириському районі 2 – в Заліщицькому районі 4 – в...

Опубліковано Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом Понеділок, 6 квітня 2020 р.

У Тернопільській області виявлено 160 хворих COVID-19.

Загалом у лікарнях Тернополя 19 хворих на COVID-19. Ще 5 хворих перебувають на амбулаторному лікуванні.

У Тернопільській міській дитячій лікарні на лікуванні перебуває 11 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. 7 з них - діти. Ще одна дитина та мама перебувають в інфекційному відділенні з підозрою на коронавірус.

Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло троє людей. 68-річний житель Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики.

В Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).


коронавірус хвороба медики Тернопіль
Село на Сумщині стало епіцентром поширення COVID-19
06 квітня 2020, 15:07
На Харківщині 31 пацієнт другий тиждень очікує результатів тестів на коронавірус
06 квітня 2020, 14:59
Івано-Франківськ: у третьої померлої в пологовому жінки виявили двобічну пневмонію
06 квітня 2020, 14:45
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
06 квітня 2020, 11:03
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Останні Популярні
Альона Коханчук
Юрій Бутусов
Ілія Куса
Всі блоги »
Херсонське щастя: Дубінський, хайп та піар
06 квітня 2020, 12:00
Біохімік Мирон Рогозинський: "Непрофесіоналізм влади загубить людей більше, ніж коронавірус"
03 квітня 2020, 17:09
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Всі досьє »