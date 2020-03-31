В Івано-Франківську обмежили вхід у зони відпочинку на час карантину

З 1 квітня в місті діятимуть обмеження щодо відвідування дитячих майданчиків, парків та інших громадських місць

Фото: КП "Центр розвитку міста та рекреації"

З 1 квітня в місті діятимуть обмеження щодо відвідування дитячих майданчиків, парків та інших громадських місць

Рішення сьогодні, 31 березня, ухвалила протиепідемічна комісія івано-Франківської міської ради, інформує RegioNews.

Розводити вогонь і розпивати алкоголь можна буде лише у певні години.

З 2 квітня з 7 до 20 години у місті встановлять пункти пропуску у напрямках Коломиї, Тисмениці, Галича та Калуша.

Засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій_31.03.2020 Опубліковано Русланом Марцінковим Вівторок, 31 березня 2020 р.

"Шановні відвідувачі парку Шевченка та міського озера. Просимо бути свідомими та дотримуватися карантинних заходів. Якщо ви бачите закриті дитячі, спортивні майданчики та відпочинкові елементи з повідомленнями про заборону користування - наполегливо просимо не зривати їх, а також сигнальну стрічку", - йдеться у повідомленні на сторінці КП "Центр розвитку міста та рекреації".

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму відеозверненні повідомив, що жителі нехтують правилами карантину, виходять на пікніки, забуваючи про самоізоляцію. А також наголосив, що кількість хворих в місті зростає.

В Івано-Франківській області учора, 30 березня, виявлено 41 випадок захворювання на COVID-19, зокрема в Івано-Франківську 16 випадків. Сьогодні цифра в області зросла до 45 осіб.

В Україні лабораторно підтверджено 548 випадків. Усього зафіксовано 13 летальних випадків. 8 людей вже одужали.

Нагадаємо, на Одещині два нові випадки COVID-19: хворі не знають де підхопили вірус. В Одеській області зафіксовано два нових випадки зараження коронавірусом.

У Херсонській області помер чоловік із ознаками COVID-19, який сидів на самоізоляції.

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