У Чорноморськ на поромі з Грузії повернулися українці: усіх доправлять на базу обсервації

В Одесі зустріли 14 українців, які повернулися на батьківщину з Грузії

Фото: Facebook

В Одесі зустріли 14 українців, які повернулися на батьківщину з Грузії

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова Одеської ОДА Максим Куций, повідомляє RegioNews.

У порту Чорноморська зустріли 14 громадян України та одного іноземного громадянина з посвідкою на постійне проживання, які повернулися додому на паромі з Грузії.

Повідомляється, що медики з лабораторного центру перевірили стан здоров’я всіх пасажирів, однак симптомів захворювання не виявили. Не зважаючи на це, усі пасажири підлягають обов‘язковій обсервації протягом 14 днів.

"Після цього українців доправили на базу обсервації під Одесою. Проживання та харчування буде безкоштовним, а за їх станом постійно спостерігатимуть медики", - повідомив голова ОДА.

Нагадаємо, що в Одеській області підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом, це вже 12 позитивний результат на COVID-19..

Загалом в Україні кількість пацієнтів з COVID-19 зросла до 669, за добу зафіксовано 120 нових випадків.

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