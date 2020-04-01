Тернопільщина: серед майже сотні хворих на COVID-19 мер Монастирська
За добу підтверджено 20 нових випадків захворювання на COVID-19, повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.
Різко зросла кількість хворих у Монастириському районі. Учора коронавірус фіксували у 58 людей, сьогодні цифра зросла до 76.
Серед хворих і міський голова Монастирська Андрій Старух. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Складно бути на передовій і залишитися повністю неушкодженим. Щойно лабораторний аналіз підтвердив в мене позитивний результат на COVID -19", - пише мер.
Складно бути на передовій і залишитися повністю неушкодженим. Щойно лабораторний аналіз підтвердив в мене позитивний...Опубліковано Андрієм Старухом Вівторок, 31 березня 2020 р.
Крім того, захворіли 11 жителів Заліщицького району. 5 – Козівського району. 2 – Кременецького. 1 житель Бережанського району. 1 житель Тернопільського району. 2 жителів міста Тернополя - чоловіки 55 і 62 років.
У лікарнях міста Тернополя 17 хворих на COVID-19. Ще 2 хворих перебувають на амбулаторному лікуванні. 393 тернополян на самоізоляції.
В Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. Зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні. 10 людей одужали.
Нагадаємо, у Тернополі по 10 тисяч гривень доплати отримають медики, які працюють з хворими на COVID-19. Доплату отримають лікарі та медичні сестри.
У Тернопільській області лікарі заявляють про неготовність медицини боротися з COVID-19. Оснащення багатьох районних лікарень в умовах пандемії недостатнє, бракує навіть засобів індивідуального захисту та діагностики.
У Тернополі заборонили дітям виходити на вулицю без дорослих. В місті заборонили перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках більше двох людей.
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