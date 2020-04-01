На Одещині вже 12 випадків COVID-19: один із хворих депутат міськради
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову Одеської ОДА Максима Куцого.
Діагноз підтверджено у мешканки села Усатове 1965 р.н. Зі слів хворої, вона закордон не виїжджала та з хворими на коронавірус не контактувала.
Аналізи на COVID-19 у її чоловіка очікуються найближчим часом.
Варто додати, що за інформацією видання Думская, чоловік який захворів на коронавірус ще 30 березня - депутат у місті Южному.
"Чоловік 1974 року народження повернувся з-за кордону і відчув себе погано. Звернувся до сімейного лікаря, а потім був госпіталізований. Коло його контактів становить 37 осіб", - йдеться в повідомленні.
Нагадаэмо, що Одеський обласний клінічний медичний центр став опорним для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, але самі медики заявили про неготовність приймати хворих.
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