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01 квітня 2020, 10:29 10

На Одещині вже 12 випадків COVID-19: один із хворих депутат міськради

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01 квітня 2020, 10:29 10
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В Одеській області підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом, це вже 12 позитивний результат на COVID-19
Фото: unsplash
В Одеській області підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом, це вже 12 позитивний результат на COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову Одеської ОДА Максима Куцого.

Діагноз підтверджено у мешканки села Усатове 1965 р.н. Зі слів хворої, вона закордон не виїжджала та з хворими на коронавірус не контактувала.

Аналізи на COVID-19 у її чоловіка очікуються найближчим часом.

Варто додати, що за інформацією видання Думская, чоловік який захворів на коронавірус ще 30 березня - депутат у місті Южному.

"Чоловік 1974 року народження повернувся з-за кордону і відчув себе погано. Звернувся до сімейного лікаря, а потім був госпіталізований. Коло його контактів становить 37 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаэмо, що Одеський обласний клінічний медичний центр став опорним для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, але самі медики заявили про неготовність приймати хворих.


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