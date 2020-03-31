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31 березня 2020, 15:35 16

У порт Миколаєва зайде судно, на якому від COVID-19 помер капітан

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31 березня 2020, 15:35 16
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У Миколаївський Дніпро-Бузький морський порт направляється китайський балкер FENG DE HAI, на якому нещодавно від коронавірусної інфекції помер капітан
Фото: Facebook
У Миколаївський Дніпро-Бузький морський порт направляється китайський балкер FENG DE HAI, на якому нещодавно від коронавірусної інфекції помер капітан

Інформацію про це підтвердив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, передає RegioNews.

Так, спочатку про судно у соціальних мережах розповів керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Він зазначив, що капітан помер 26 або 27 березня. Після чого труну з тілом померлого зняли з корабля і доставили на берег в Туреччині.

У своєму відеозверненні міський голова Миколаєва зазначив, що співробітники порту знають що робити і контролюють ситуацію. Всі присутні на кораблі залишаться там на період карантину.

"Так, насправді, до нас прямує параплав, який повинні завантажити. Насправді капітан цього корабля помер від коронавіруса. Але, його тіло вже зняли з цього корабля і відвантажили у Туреччині. По-друге цей корабель буде на карантині, ніхто не буде з нього випускатися. Це насправді стандартна процедура, наш порт займається цим питанням. У людей, пов'язаних з цими процедурами є ця інформація", — поінформував Сєнкевич.

Опубліковано Олександр Сєнкевич Понеділок, 30 березня 2020 р.

Тим часом, Миколаївська область стала єдиною, де не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом, але і менш підготовлена до масової госпіталізації хворих.


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