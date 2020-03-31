У зв’язку із епідемією коронавірусу в Україні, регіонами шириться неправдива інформація про інфікування COVID-19. 31 березня правоохоронці Кіровоградщини склали адмінпротокол на чоловіка, який розповсюдив фейк про смерть хворого на коронавірус через регіональний ЗМІ

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У зв’язку із епідемією коронавірусу в Україні, регіонами шириться неправдива інформація про інфікування COVID-19. 31 березня правоохоронці Кіровоградщини склали адмінпротокол на чоловіка, який розповсюдив фейк про смерть хворого на коронавірус через регіональний ЗМІ

Кому вигідно сіяти паніку серед українців та як із цим борються правоохоронці, досліджували RegioNews.

У Кіровоградській області 31 березня правоохоронці склали адміністративний протокол на чоловіка, який через місцевий змі "Олександрійський тиждень” поширив неправдиву інформацію про смерть від COVID-19 у Долинському районі. Нібито, мова йшла про пацієнтку, яка померла у відділенні лікарні. Зараження коронавірусом їй встановили посмертно.

Голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь на Facebook-сторінці спростував це повідомлення.

"Хворий чоловік госпіталізований і наразі знаходиться у задовільному стані. При цьому летальних випадків від COVID-19 у жодному районі Кіровоградщини не зареєстровано. Закликаю громадян довіряти лише офіційній інформації та не піддаватись панічним настроям”, - зазначив очільник області.

Авторові матеріалу інкримінують поширення неправдивих чуток. Матеріали вже готуються направити до суду, який і прийме остаточне рішення.

11 березня 65-річний житель одного з сіл Вінницького району на своїй сторінці у соцмережі Facebook поширив неправдиву інформацію про розповсюдження пандемії COVID-19. 27 березня поліцейські встановили його особу та склали адмінпротокол.

Наприкінці березня співробітники Служби безпеки України в Львівській області провели обшуки у мешканки Львова, яка поширювала неправдиву інформацію про епідемію коронавіруса в Україні. Робила це у заборонених в Україні соцмережах "ВКонтакті” та "Одноклассники”. Звинувачувала у поширенні вірусу чинну владу та закликала до заколоту. Жінці інкримінують дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Працівники Нацполіції в Черкаській області станом на 26 березня вже виявили 170 фейків про коронавірус, який мешканці області розмістили в соцмережах. Деякі робили це, не усвідомлюючи наслідків, а дехто - на замовлення проросійських провокаторів. З усіма правопорушниками співробітники кіберполіції провели роз’яснювальну роботу. 45 із них погодилася видалити неправдиві дані. Інших можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Співробітники СБУ затримали мешканця Дніпра, який по завданню російських кураторів розповсюдив фейк про жорстоке поводження з хворим на коронавірус в маршрутному таксі Вінниці. Він працював на російських кураторів. Отримав завдання робити фото та відео з порожніми полицями в магазинах, черг до аптек, фіксувати роботу спецтехніки та правоохоронців. Пізніше мав передати ці фото у РФ, де їх планували використати для підготовки неправдивих новин. Чоловікові інкримінують у протиправній діяльності та посяганні на територіальну цілісність України.

Також перед законом відповість мешканка Ніжина через неправдиву інформацію про своє інфікування COVID-19 . 38-річна жінка переконувала медиків, що коронавірусом інфікувалася у поїздці в Італію. Але правоохоронці з’ясували, що жінка не лише не виїжджала з України, але й не має закордонного паспорту. Протягом тижня жінка лежала в інфекційному відділенні центральної лікарні під цілодобовою охороною правоохоронців. 26 березня її виписали із медзакладу додому. Тепер її притягнуть до відповідальності за поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення, неправдивий виклик спеціальних служб та появу у громадських місцях у п'яному вигляді.

18 березня СБУ піймала одесита-провокатора, який поширюють фейки про коронавірус через соцмережі. Під час обшуку правоохоронці з’ясували. що чоловік також виконував завдання для російських кураторів.

У Чернівецькій області під час моніторингу мережі Інтернет співробітники Глибоцького відділення поліції звернули увагу на допис 38-річного жителя району в одній із соціальних мереж. На своїй сторінці чоловік поширив недостовірну інформацію про кількість в Україні випадків захворювання на COVID-19, у тому числі й з летальними наслідками.

До розповсюдження фейків про коронавірус в Україні часто причетні не лише окремі громадяни, але й редакції ЗМІ. Так, заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак 3 березня спростувала фейкову інформацію, яку поширював "Обозреватель”, про те, що ніби-то у Чернівецькій області ізолювали 35 осіб, які могли контактувати із хворим на коронавірус.

Що загрожує за розповсюдження фейків про COVID-19

Санкція статті 173-1 КУпАП "Поширювання неправдивих чуток”передбачає накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

ТОП-10 кумедних, нелогічніх і провокативних фейків про коронавірус в Україні

Кіровоградська область - єдина область в Україні, де не зафіксовано спалахів COVID-19. Насправді, ні. Станом на 30 березня у Кропивницькому та Кіровоградській області зафіксовано 5 випадків інфікування. Правоохоронці штрафують за відпочинок на природі на 34 тис грн. Насправді, поліція може скласти адмінпротокол за порушення карантину та направити документи до суду. De-facto, в Україні Шевченківський райсуд міста Києва та Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області примусив сплатити по 17 тис грн жінок, які займалися стихійною торгівлею під час карантину. Якщо експрес-тест не підтвердив інфікування коронавірусом, людина має сплатити штраф у 800 грн. Насправді будь-яка відповідальність за негативний результат експрес- чи ПЛР-тестів не передбачена. Вірус COVID-19 вбиває шлунковий сік. Тому необхідно пити воду, аби "вимити” вірусу з горла у шлунок. Насправді лікарям поки достеменно не відомі механізми боротьби людського організму із новим типом вірусу. Афонські монахи закликають на зворотній стороні дверей намалювати крейдою або оливковим маслом хрест. Тоді всі мешканці будинку не захворіють на коронавірус. Фейк розповсюдили у месенджері WhatsApp серед жителів анексованого РФ Криму Куріння захищає від інфікування COVID. Наразі медики не мають жодних офіційних даних про невразливість чи чутливість курців до "китайського” вірусу. Вакцину від коронавіруса розпиляють уночі над містами військові гелікоптери. Насправді станом на 31 березня не існує розробленої вакцини від коронавірусу. Провидиця Ванга попереджала про епідемію COVID-19 у світі. "Передбачення” болгарки Вангелії Гуштеревої й досі викликають чимало суперечок. Тим паче, що про пандемію у 2020 році вона ніколи не згадувала. Патрульна служба жорстко каратиме батьків дітей, які на період карантину гуляють на вулиці. Штраф - від 1700 до 5100 грн та обмеження волі, строком на 5 років. Насправді співробітники Патрульної служби через злісне порушення режиму самоізоляції можуть скласти адмінпротокол та направити його на розгляд суду. Або обмежитися профілактичною бесідою. У Херсоні дезінфектори, які обробляють квартири хворих на коронавірус, виявилися грабіжниками: присипляють дітей і літніх людей спеціальною речовиною та виносять із помешкання цінні речі. Насправді у Нацполіцію не надходила інформація про такі види злочинів.

Як інформували RegioNews раніше, в Україні за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ та обласних лабораторних центрів станом на ранок 31 березня підтверджено 549 випадків COVID-19.