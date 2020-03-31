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31 березня 2020, 15:19 1

Житомирська область отримала чергову партію захисних засобів з Китаю

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31 березня 2020, 15:19 1
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У Житомирську область надійшла друга партія медичного вантажу та захисних засобів із Китаю
Фото: facebook
У Житомирську область надійшла друга партія медичного вантажу та захисних засобів із Китаю

Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

За його словами, область отримала 4320 респіраторних масок, 3560 посилених медичних масок, 800 медичних масок та 1160 костюмів біозахисту.

Бунечко зазначив, що отримані засоби зберігатимуть на базі спеціального медичного постачання в Житомирі, їх будуть розподіляти між установами.

"Частина з них надійде до управління ДСНС України у Житомирській області та до закладів екстреної медичної допомоги", - повідомив чиновник.

Він також додав, що упродовж тижня область отримала засоби гігієни для лікарень від благодійних організацій та бізнесу.

Нагадаємо, в Житомирській області налагодили масове виробництво захисних костюмів для лікарів, які контактують з хворими коронавірусом пацієнтами.

30 березня стало відомо, що колектив інфекційного відділення лікарні в Житомирі написав заяви про звільнення через несправедливе звинувачення у корупції.


Китай коронавірус Бунечко Віталій медицина Житомирська область
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