Прикарпаття: COVID-19 виявили у священика та поліцейського

В Івано-Франківській області 16 випадків захворювання на коронавірус, хворих госпіталізовано в Косівську, Надвірнянську районні та Івано-Франківську обласну клінічну лікарню

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В Івано-Франківській області 16 випадків захворювання на коронавірус, хворих госпіталізовано в Косівську, Надвірнянську районні та Івано-Франківську обласну клінічну лікарню

Про це RegioNews інформує з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

На території області 16 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, за минулу добу підтвердили 11 результатів, розповів на брифінгу головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук.

Контактних осіб наразі є 84, вони на самоізоляції, за ними проводиться медичне спостереження.

СОVID-19 підтвердили в одного поліцейського. Він перебуває в обласній клінічній інфекційній лікарні, стан його середнього ступеня важкості. У приміщеннях, де він перебував, проводиться дезінфекція. У іншої поліцейської, яка була з ним в одній групі, коронавірус не підтвердився. З міркувань безпеки вона перебуває в самоізоляції.

Коронавірус підтвердили у священика із Надвірнянського району. Він перебуває в інфекційному відділенні районної лікарні у стані середнього ступеня важкості.

Двоє медпрацівників обласної клінічної лікарні, які перебували в контакті з хворими, у стані середнього ступеня важкості.

65-річна жителька з приміського села Чукалівка, яка померла 23 березня, захворіла 17 березня. У жінки підвищилась температура, з'явився кашель. Вона приймала антибіотики та противірусні препарати.

20 березня її донька викликала швидку, жінку оглянули медики, але від госпіталізації вона відмовилася. Стан її погіршився, спостерігалися сильний кашель. Увесь цей час жінка лікувалася сама. 22 березня хвору госпіталізували в обласну клінічну інфекційну лікарню.

Жінка добу перебувала під апаратом ШВЛ, після чого померла. Разом зі своїм чоловіком вона займалися приватним підприємництвом. Троє працівників їхнього підприємства у самоізоляції, впродовж 14 днів в контакті з іншими людьми вони не перебували, за кордон не виїжджали.

Ще один летальний випадок стався на Прикарпатті 24 березня. Результати тесту 60-річної жительки Надвірної очікують сьогодні.

Вона захворіла 12 березня, за медичною допомогою не зверталася. 16 березня в неї розвинувся сухий кашель, піднялася температура до 38,2-38,5 градусів. Хвора звернулася в інфекційне відділення Надвірнянської ЦРЛ, госпіталізована з діагнозом грип, пневмонія. З 19 березня жінка перебувала під апаратом ШВЛ. За кордоном вона не перебувала. Її чоловік в обласній клінічній лікарні в ізоляції.

Нагадаємо, в Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом COVID-19. Це перший випадок захворювання на території області.

Чоловік померлої в Івано-Франківську від коронавірусу жінки повернувся з Чехії. Усіх, хто повернувся з-за кордону, просять самоізолюватися та не наражати на небезпеку інших.

Ізолювали чоловіка, сина та медиків, які контактували з померлою від коронавірусу. Чоловік померлої в ізольованому боксі. Її син перебуває в самоізоляції, як і медичні працівники поліклініки та члени їхніх родин.

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