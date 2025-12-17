Фото: Телеграм/Гончаренко

Апеляційний суд залишив Ігоря Коломойського під вартою, а під час засідання бізнесмен висловив свою думку про політичну ситуацію в Україні

Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Апеляційний суд залишив Ігоря Коломойського під вартою, відхиливши його клопотання про зміну запобіжного заходу. Рішення було ухвалене без змін, тож бізнесмен і надалі перебуває в СІЗО.

Під час засідання Коломойський зробив кілька коментарів щодо політичної ситуації в країні. Він висловив думку, що Росія не підпише мирний договір, бо прагне контролювати всю територію України. Також бізнесмен заявив, що чинний президент не планує брати участь у наступних виборах і, на його думку, може піти разом із екскерівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Щодо політичних чуток Коломойський прокоментував інформацію про можливу пропозицію посади прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Крім того, під час засідання бізнесмен висловив невдоволення тим, що його ніхто не захищає серед правозахисників, порівнявши свій випадок із іншим затриманим – батьком Магамедорасулова.

Коломойський також торкнувся теми "комплексу Наполеона", зазначивши, що він формується через перемоги, а не поразки. Після цього він відмовився коментувати питання, пов’язані з президентом, аргументуючи тим, що від Зеленського наразі багато чого залежить у політичних перемовинах.

Справи Коломойського: від підозр до судових рішень

2 вересня 2024 року Коломойському були вручені підозри за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом. Пізніше він отримав ще дві підозри щодо виведення з "ПриватБанку" 15 млрд грн.

28 листопада Шевченківський райсуд Києва продовжив Коломойському тримання під вартою з альтернативою застави 3,7 млрд грн до 26 січня 2025 року. Згодом суд залишив його під вартою ще на два місяці, до 25 квітня, зменшивши заставу до 2,4 млрд грн.

Апеляційний суд Вищого антикорупційного суду закрив провадження НАБУ щодо Коломойського, пославшись на "правки Лозового".

Уже 6 травня 2025 року йому продовжили запобіжний захід в справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка. За даними слідства, Коломойсьий з мотивів особистої помсти замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Крім того, адвокати бізнесмена неодноразово клопотали про зміну запобіжного заходу. 29 серпня судом було скасовано запобіжний захід по одній зі справ. Йдеться про заставу у розмірі 1,877 мільярда гривень. Проте бізнесмен залишився в СІЗО, оскільки є запобіжний захід по іншій справі.

Нагадаємо, чергове судове засідання у справі Ігоря Коломойського було несподівано скасоване – офіційною причиною назвали хворобу судді, хоча жодних подробиць про стан здоров'я не розголошували. Згодом з'явилась інформація, що судове засідання перенесли на 11 грудня.

8 грудня Коломойський обіцяв зробити гучні заяви для журналістів, але не доїхав до суду через нібито зламаний транспорт. Зазначалося, що він начебто володіє інформацією про корупцію президента України Володимира Зеленського та його оточення.