08:56  18 грудня
В Одесі накрили мережу нелегальних АЗС з фальсифікованим пальним
08:26  18 грудня
На Вінниччині у водоймі втопилися двоє рибаків
08:28  18 грудня
На Буковині ветерани заявили про можливе шахрайство під час протезування
18 грудня 2025, 12:26

Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика

18 грудня 2025, 12:26
Фото: ОГП
Верховний Суд підтвердив вирок попередніх інстанцій мешканцю Львова, якого визнали винним у зґвалтуванні дитини – 13 років позбавлення волі

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Злочин стався у червні 2020 року в мікрорайоні Левандівка у Львові. Тоді цей випадок шокував не лише жителів міста.

Вдень 18-річний молодик прийшов на дитячий майданчик біля будинків, де перебували діти. Під вигаданим приводом, нібито для ремонту скутера, він звернувся до них по допомогу та пообіцяв солодощі.

Одинадцятирічний хлопчик пішов за незнайомцем. Молодик відвів дитину з території майданчика у безлюдне місце неподалік, де скористався його безпорадним станом та зґвалтував. Після цього зловмисник утік.

Дитина одразу повідомила про пережите батькам. Того ж дня правоохоронці затримали молодика.

Суд першої інстанції визнав зловмисника винним і призначив йому 13 років тюрми. Апеляційний суд залишив вирок без змін. Захист подав касаційну скаргу, однак Верховний Суд її відхилив, повністю погодившись із позицією прокурорів.

Таким чином, вирок набрав законної сили, а зловмисник відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Харківщині чоловіка засудили за зґвалтування 11-річної дівчинки. Зловмиснику призначили 13 років позбавлення волі.

