17:33  26 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20
15:52  26 листопада
На Київщині жінка зарізала свого чоловіка через проросійські погляди
12:29  26 листопада
Під Полтавою горить сміттєзвалище
26 листопада 2025, 15:19

Зеленський призначив Єрмака головою делегації на переговорах із США після того, як дізнався, що НАБУ готує йому підозру, – ЗМІ

26 листопада 2025, 15:19
фото: 24tv.ua
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак очолив делегацію на переговорах зі США та партнерами після того, як Володимир Зеленський дізнався про підозру від НАБУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ZN.UA.

За даним видання, влітку під час засідання у кабінеті глави держави між президентом Зеленським, директором НАБУ Семеном Кривоносом і керівником САП Олександром Клименком відбулася ще не одна непублічна зустріч.

"Під час останньої такої зустрічі президента поінформували про готовність матеріалів для повідомлення про підозру Андрію Єрмаку та секретареві РНБО Рустему Умєрову", – йдеться у повідомленні.

Саме після цієї розмови, за твердженням джерел, президент ухвалив рішення про призначення Єрмака та Умерова керівниками української переговорної делегації.

Раніше радник Президента з комунікацій Дмитро Литвин назвав фейком інформацію про нібито доручення Єрмака щодо підозри главі САП.

Нагадаємо, раніше "Українська правда" із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляла, що після перших частин розслідування "Мідас" Єрмак нібито поставив завдання силовикам готувати підозру Клименку.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
