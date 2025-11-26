Зеленський призначив Єрмака головою делегації на переговорах із США після того, як дізнався, що НАБУ готує йому підозру, – ЗМІ

фото: 24tv.ua

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак очолив делегацію на переговорах зі США та партнерами після того, як Володимир Зеленський дізнався про підозру від НАБУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ZN.UA.

За даним видання, влітку під час засідання у кабінеті глави держави між президентом Зеленським, директором НАБУ Семеном Кривоносом і керівником САП Олександром Клименком відбулася ще не одна непублічна зустріч.

"Під час останньої такої зустрічі президента поінформували про готовність матеріалів для повідомлення про підозру Андрію Єрмаку та секретареві РНБО Рустему Умєрову", – йдеться у повідомленні.

Саме після цієї розмови, за твердженням джерел, президент ухвалив рішення про призначення Єрмака та Умерова керівниками української переговорної делегації.

Раніше радник Президента з комунікацій Дмитро Литвин назвав фейком інформацію про нібито доручення Єрмака щодо підозри главі САП.

Нагадаємо, раніше "Українська правда" із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляла, що після перших частин розслідування "Мідас" Єрмак нібито поставив завдання силовикам готувати підозру Клименку.