На Житомирщині в теракті загинула людина: судитимуть організатора

Фото: Нацполіція

У Житомирській області судитимуть 31-річного чоловіка. Йому загрожує до довічного ув'язнення за організацію теракту

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась 14 вересня. Тоді на околиці Коростишева стався вибух, унаслідок чого загинув чоловік. Наступної ночі затримали ймовірного виконавця. Ним виявився 31-річний місцевий житель.

Як з'ясували правоохоронці, він отримав замовлення в телеграм-чаті. Чоловік виконував доручення куратора: купив мобільний телефон, всі потрібні компоненти для вироблення вибухового пристрою. Для конспірації він орендував квартиру в Житомирі, де упродовж кількох днів зібрав вибуховий пристрій.

На місці він також встановив мобільний телефон з відеоспостереженням, щоб куратор міг контролювати ситуацію. В результаті вибуху загинув 34-річний житель Бердичева.

"Чоловіка обвинувачено у вчиненні злочинів за попередньою змовою групою осіб, зокрема здійснення терористичного акту шляхом вчинення вибуху, що призвело до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 КК України), незаконне виготовлення вибухового пристрою (ч. 2 ст. 263-1 КК України), а також незаконне носіння, зберігання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України)", - повідомили в поліції.

Відомо, що йому загрожує позбавлення волі від 10 років до довічного.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали агента ФСБ. Ворожим поплічником виявився 19-річний місцевий житель, матір якого у січні 2025 року СБУ викрила на організації теракту.