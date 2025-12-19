Фото: Національна поліція України

Поліцейські парамедики Дружківської громади працюють у надзвичайно складних умовах, рятуючи поранених та евакуюючи загиблих під час атак ворога

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Дружківській громаді зафіксовано масовані атаки ворога з використанням FPV-дронів, які цілеспрямовано вражають мирних жителів та цивільні автомобілі. Першими на допомогу постраждалим прибувають поліцейські парамедики, працюючи в екстремальних умовах.

Внаслідок атаки по цивільному автомобілю поранення отримали двоє чоловіків. Один із них втратив значну кількість крові та потребував термінової медичної допомоги. Постраждалих оперативно доставили до лікарні для надання повноцінного лікування.

Поліцейські парамедики змушені діяти під постійною загрозою: над їхніми головами кружляють безпілотники, а на дорогах можуть бути дрони-засідки. Під час однієї з атак фахівці влучним пострілом знищили ворожий FPV-дрон, запобігши новим жертвам.

Окрім надання першої допомоги, поліцейські парамедики займаються евакуацією тіл загиблих мирних мешканців, які стали жертвами обстрілів.

