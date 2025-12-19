19:34  19 грудня
У мережі показали наслідки атаки РФ по мосту в Маяках на трасі Одеса–Рені
19:10  19 грудня
13 сіл Дніпропетровщини офіційно визнали зонами бойових дій
15:25  19 грудня
На Житомирщині в теракті загинула людина: судитимуть організатора
UA | RU
UA | RU
19 грудня 2025, 19:50

Внаслідок масованого удару FPV-дронами по Дружківській громаді на Донеччині поранення отримали двоє чоловіків

19 грудня 2025, 19:50
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Поліцейські парамедики Дружківської громади працюють у надзвичайно складних умовах, рятуючи поранених та евакуюючи загиблих під час атак ворога

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Дружківській громаді зафіксовано масовані атаки ворога з використанням FPV-дронів, які цілеспрямовано вражають мирних жителів та цивільні автомобілі. Першими на допомогу постраждалим прибувають поліцейські парамедики, працюючи в екстремальних умовах.

Внаслідок атаки по цивільному автомобілю поранення отримали двоє чоловіків. Один із них втратив значну кількість крові та потребував термінової медичної допомоги. Постраждалих оперативно доставили до лікарні для надання повноцінного лікування.

Поліцейські парамедики змушені діяти під постійною загрозою: над їхніми головами кружляють безпілотники, а на дорогах можуть бути дрони-засідки. Під час однієї з атак фахівці влучним пострілом знищили ворожий FPV-дрон, запобігши новим жертвам.

Окрім надання першої допомоги, поліцейські парамедики займаються евакуацією тіл загиблих мирних мешканців, які стали жертвами обстрілів.

Раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік із загальним фінансуванням у 901 мільярд доларів, де важливою частиною стала підтримка України – 800 мільйонів доларів на закупівлю американського озброєння для ЗСУ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дружківка атака поранені загиблі Донецька область парамедики допомога
У мережі показали наслідки атаки РФ по мосту в Маяках на трасі Одеса–Рені
19 грудня 2025, 19:34
Рух дорогами в Одеській області обмежений: які альтернативні маршрути
19 грудня 2025, 17:34
На дорозі Одеса-Рені обмежили рух транспорту через російську атаку
19 грудня 2025, 15:54
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
В Україні може виникнути дефіцит пального через російські удари по мосту на Одещині
19 грудня 2025, 20:35
На Київщині під час пожежі через несправну електроплиту загинув літній чоловік
19 грудня 2025, 20:28
У Києві на Софіївській площі встановили унікальну ялинку на честь енергетиків
19 грудня 2025, 20:19
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 20 грудня
19 грудня 2025, 20:06
Україна отримає рекордну фінансову підтримку від ЄС на два роки
19 грудня 2025, 20:04
У мережі показали наслідки атаки РФ по мосту в Маяках на трасі Одеса–Рені
19 грудня 2025, 19:34
13 сіл Дніпропетровщини офіційно визнали зонами бойових дій
19 грудня 2025, 19:10
Чотири райони Дніпропетровщини потерпали від обстрілів дронами й артилерією
19 грудня 2025, 18:44
У США засудили екстрадованого з України Крейга Ленга до двох довічних термінів
19 грудня 2025, 18:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марія Берлінська
Юрій Касьянов
Всі блоги »