19:34  19 грудня
У мережі показали наслідки атаки РФ по мосту в Маяках на трасі Одеса–Рені
19:10  19 грудня
13 сіл Дніпропетровщини офіційно визнали зонами бойових дій
15:25  19 грудня
На Житомирщині в теракті загинула людина: судитимуть організатора
19 грудня 2025, 20:28

На Київщині під час пожежі через несправну електроплиту загинув літній чоловік

19 грудня 2025, 20:28
Фото: Національна поліція України
Пожежа у приватному будинку на Фастівщині забрала життя літнього чоловіка, поліція встановлює причини загоряння

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У селі Грузьке на Фастівщині сталася трагедія – під час пожежі загинув 84-річний чоловік. Повідомлення про загоряння приватного будинку надійшло до поліції від місцевих жителів, які помітили дим та вогонь.

Рятувальники, які прибули на місце, під час ліквідації пожежі виявили тіло господаря будинку. За попередніми даними, причиною загоряння могла стати несправність електричної плити. Остаточні висновки щодо причин пожежі нададуть працівники ДСНС після проведення перевірки.

Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил пожежної та техногенної безпеки, що призвело до загибелі людини (ч. 2 ст. 270 КК України). В рамках розслідування будуть встановлені всі обставини події та визначені відповідальні особи.

Раніше повідомлялося, в Дніпрі вночі спалахнув магазин-кафе, під час гасіння якого рятувальники знайшли тіло чоловіка.

У Запоріжжі експосадовець ДСНС вкрав пального на 13 млн грн
19 грудня 2025, 14:41
Харківщина під вогнем: одна людина загинула, семеро постраждали
19 грудня 2025, 10:46
На Одещині після нічної атаки РФ спалахнула пожежа на енергооб'єкті
19 грудня 2025, 08:52
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
В Україні може виникнути дефіцит пального через російські удари по мосту на Одещині
19 грудня 2025, 20:35
У Києві на Софіївській площі встановили унікальну ялинку на честь енергетиків
19 грудня 2025, 20:19
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 20 грудня
19 грудня 2025, 20:06
Україна отримає рекордну фінансову підтримку від ЄС на два роки
19 грудня 2025, 20:04
Внаслідок масованого удару FPV-дронами по Дружківській громаді на Донеччині поранення отримали двоє чоловіків
19 грудня 2025, 19:50
У мережі показали наслідки атаки РФ по мосту в Маяках на трасі Одеса–Рені
19 грудня 2025, 19:34
13 сіл Дніпропетровщини офіційно визнали зонами бойових дій
19 грудня 2025, 19:10
Чотири райони Дніпропетровщини потерпали від обстрілів дронами й артилерією
19 грудня 2025, 18:44
У США засудили екстрадованого з України Крейга Ленга до двох довічних термінів
19 грудня 2025, 18:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
