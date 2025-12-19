Фото: Національна поліція України

Пожежа у приватному будинку на Фастівщині забрала життя літнього чоловіка, поліція встановлює причини загоряння

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У селі Грузьке на Фастівщині сталася трагедія – під час пожежі загинув 84-річний чоловік. Повідомлення про загоряння приватного будинку надійшло до поліції від місцевих жителів, які помітили дим та вогонь.

Рятувальники, які прибули на місце, під час ліквідації пожежі виявили тіло господаря будинку. За попередніми даними, причиною загоряння могла стати несправність електричної плити. Остаточні висновки щодо причин пожежі нададуть працівники ДСНС після проведення перевірки.

Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил пожежної та техногенної безпеки, що призвело до загибелі людини (ч. 2 ст. 270 КК України). В рамках розслідування будуть встановлені всі обставини події та визначені відповідальні особи.

