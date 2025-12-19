Фото: голова ДніпроОВА

Рішення державних органів змінює статус низки населених пунктів на сході області та визначає нові умови підтримки для місцевих громад

Відповідне рішення затверджене наказом Міністерства розвитку громад та територій України "Про внесення змін до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані РФ", передає RegioNews.

У Синельниківському районі Дніпропетровської області частину населених пунктів офіційно віднесли до територій активних бойових дій. Відповідне рішення ухвалило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Статус надано селам, що входять до складу Дубовиківської сільської громади.

До переліку увійшли 13 населених пунктів. Йдеться про Чаплине, Довге, Журавлинку, Зелений Гай, Касаєве, Копані, Крутеньке, Новоандріївку, Петрикове, Рівне, Таранове, Хвилі та Хуторо-Чаплине. У цих селах, за оцінкою державних органів, зберігається підвищений рівень небезпеки через бойові дії поблизу.

Надання статусу територій бойових дій має практичні наслідки для місцевих жителів. Воно передбачає можливість отримання державних соціальних виплат, гуманітарної допомоги та інших форм підтримки. Також це рішення є підставою для залучення додаткових ресурсів на ліквідацію наслідків обстрілів і пошкоджень.

Окрім цього, офіційне визнання дозволяє включати зазначені населені пункти до програм пріоритетного відновлення інфраструктури. Йдеться про ремонт житла, об’єктів соціальної сфери, мереж електро- та газопостачання. Місцева влада очікує, що це допоможе швидше реагувати на потреби громад та координувати подальшу допомогу з боку держави й міжнародних партнерів.

