19:34  19 грудня
У мережі показали наслідки атаки РФ по мосту в Маяках на трасі Одеса–Рені
19:10  19 грудня
13 сіл Дніпропетровщини офіційно визнали зонами бойових дій
15:25  19 грудня
На Житомирщині в теракті загинула людина: судитимуть організатора
19 грудня 2025, 20:06

Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 20 грудня

19 грудня 2025, 20:06
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У суботу, 20 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Як передає RegioNews, про це нагадують в Укренерго.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

В Укренерго зазначаються, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали у відомстві.

Як повідомлялось, в більшості регіонів України у п’ятницю, 19 грудня, продовжать діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів.

Укрэнерго економіка відключення світла графіки відключення світла
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
В Україні може виникнути дефіцит пального через російські удари по мосту на Одещині
19 грудня 2025, 20:35
На Київщині під час пожежі через несправну електроплиту загинув літній чоловік
19 грудня 2025, 20:28
У Києві на Софіївській площі встановили унікальну ялинку на честь енергетиків
19 грудня 2025, 20:19
Україна отримає рекордну фінансову підтримку від ЄС на два роки
19 грудня 2025, 20:04
Внаслідок масованого удару FPV-дронами по Дружківській громаді на Донеччині поранення отримали двоє чоловіків
19 грудня 2025, 19:50
У мережі показали наслідки атаки РФ по мосту в Маяках на трасі Одеса–Рені
19 грудня 2025, 19:34
13 сіл Дніпропетровщини офіційно визнали зонами бойових дій
19 грудня 2025, 19:10
Чотири райони Дніпропетровщини потерпали від обстрілів дронами й артилерією
19 грудня 2025, 18:44
У США засудили екстрадованого з України Крейга Ленга до двох довічних термінів
19 грудня 2025, 18:30
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
