Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 20 грудня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У суботу, 20 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Як передає RegioNews, про це нагадують в Укренерго.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

В Укренерго зазначаються, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали у відомстві.

Як повідомлялось, в більшості регіонів України у п’ятницю, 19 грудня, продовжать діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів.