19 грудня
У мережі показали наслідки атаки РФ по мосту в Маяках на трасі Одеса–Рені
19 грудня
13 сіл Дніпропетровщини офіційно визнали зонами бойових дій
19 грудня
На Житомирщині в теракті загинула людина: судитимуть організатора
19 грудня 2025, 20:19

У Києві на Софіївській площі встановили унікальну ялинку на честь енергетиків

19 грудня 2025, 20:19
Фото: ілюстративне
У центрі Києва встановили унікальну ялинку, яка вшановує енергетиків, що відновлюють електропостачання після атак та відключень

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

У центрі Києва на Софіївській площі з’явилася незвичайна ялинка, присвячена працівникам енергетики. Вона символізує тих, хто щодня відновлює електропостачання після масованих відключень та обстрілів.

Ялинка на Софіївській площі

Ялинка створена з робочого одягу енергетиків, підкреслюючи важливість їхньої роботи у забезпеченні світла в домівках українців. Кожен елемент конструкції нагадує про героїчні зусилля, які стоять за поверненням електроенергії в домівки.

Ініціатори проєкту зазначають, що така інсталяція не лише святкова, а й символічна – вона віддає належне професіоналам, які працюють в екстремальних умовах, ризикуючи власним здоров’ям, щоб підтримувати життя та комфорт громадян.

Місцеві жителі та туристи вже почали відвідувати Софіївську площу, фотографувати ялинку та ділитися враженнями у соцмережах. Світло, що сяє з цієї інсталяції, стало символом стійкості та відданості тих, на кому "тримаються" наші домівки.

Нагадаємо, у прифронтовій Дніпропетровській області, попри війну, продовжують готувати новорічні та різдвяні свята, щоб підтримати населення та подарувати дітям святковий настрій.

19 грудня 2025
