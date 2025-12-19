Фото: ілюстративне

У центрі Києва встановили унікальну ялинку, яка вшановує енергетиків, що відновлюють електропостачання після атак та відключень

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

У центрі Києва на Софіївській площі з’явилася незвичайна ялинка, присвячена працівникам енергетики. Вона символізує тих, хто щодня відновлює електропостачання після масованих відключень та обстрілів.

Ялинка на Софіївській площі

Ялинка створена з робочого одягу енергетиків, підкреслюючи важливість їхньої роботи у забезпеченні світла в домівках українців. Кожен елемент конструкції нагадує про героїчні зусилля, які стоять за поверненням електроенергії в домівки.

Ініціатори проєкту зазначають, що така інсталяція не лише святкова, а й символічна – вона віддає належне професіоналам, які працюють в екстремальних умовах, ризикуючи власним здоров’ям, щоб підтримувати життя та комфорт громадян.

Місцеві жителі та туристи вже почали відвідувати Софіївську площу, фотографувати ялинку та ділитися враженнями у соцмережах. Світло, що сяє з цієї інсталяції, стало символом стійкості та відданості тих, на кому "тримаються" наші домівки.

