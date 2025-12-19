Фото: Державне бюро розслідувань

ДБР розпочало розслідування ДТП за участі судді, у якій постраждали двоє підлітків на пішохідному переході

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, у якій постраждали двоє неповнолітніх. За інформацією ДБР, аварія сталася на Харківщині за участі судді районного суду області.

За даними слідства, 18 грудня близько 16:00 автомобіль під керуванням судді наїхав на двох дівчат віком 13 та 14 років. Вони переходили проїжджу частину по пішохідному переходу. Внаслідок зіткнення дівчата отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Дівчат 13 та 14 років доставили до лікарні з травмами

На місце події відразу прибули слідчі ДБР. Попередньо встановлено, що водійка перебувала у тверезому стані. Розслідування проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження.

Наразі готується повідомлення про підозру. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура. Слідчі продовжують з’ясування всіх обставин пригоди та об’єктивних причин, які призвели до ДТП.

