Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Телеграм-канал "Політика країни", передає RegioNews.

На автодорозі М-15 Одеса–Рені в селі Маяки зафіксовано суттєві пошкодження мосту внаслідок чергової російської атаки. У мережі з’явилися відео, на яких видно наслідки ударів по споруді в обох напрямках руху. З одного боку утворилося наскрізне пробиття, крізь яке проглядається вода, з іншого – зафіксовані значні руйнування елементів перекриття, що унеможливлює безпечний проїзд.

Як раніше повідомлялося, через удари по транспортній інфраструктурі на Одещині ускладнився рух транспорту до низки пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Зокрема, тимчасово було призупинено рух трасою Одеса–Рені. Про це повідомляла Державна прикордонна служба України. За даними відомства, проблеми з доїздом виникли до пунктів пропуску "Паланка – Маяки – Удобне", "Рені – Джурджулешти", "Табаки – Мирне", "Виноградівка – Вулканешти", "Старокозаче – Тудора", "Нові Трояни – Чадир-Лунга", "Орлівка – Ісакча", а також у напрямках Долинського, Залізничного, Лісного, Серпневого та Малоярославця.

Українців закликали за можливості обирати альтернативні маршрути через пункти пропуску у Вінницькій області, а також "Мамалига" і "Сокиряни" в Чернівецькій області. У прикордонній службі наголошують, що обмеження мають тимчасовий характер і залежать від безпекової ситуації та стану інфраструктури.

Російські війська вже не вперше завдають ударів по мосту в Маяках. Раніше місцеві Телеграм-канали повідомляли про влучання безпілотників типу "Шахед" та зазначали, що відновлення руху займе тривалий час. Під час однієї з атак загинула 40-річна жінка.