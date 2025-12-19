19:34  19 грудня
У мережі показали наслідки атаки РФ по мосту в Маяках на трасі Одеса–Рені
19:10  19 грудня
13 сіл Дніпропетровщини офіційно визнали зонами бойових дій
15:25  19 грудня
На Житомирщині в теракті загинула людина: судитимуть організатора
19 грудня 2025, 20:04

Україна отримає рекордну фінансову підтримку від ЄС на два роки

19 грудня 2025, 20:04
Фото: Телеграм/Zelenskiy / Official
Україна отримує підтримку ЄС на 90 млрд євро та посилює співпрацю з Польщею в оборонній та економічній сферах

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, де обговорили шляхи дипломатичного врегулювання конфлікту та роль Європи у досягненні миру. За словами Зеленського, акцент був зроблений на "дипломатичні контакти з американською стороною для досягнення достойного миру".

Одним із головних результатів зустрічі стало рішення Європейської ради про надання Україні фінансової підтримки обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Президент подякував Польщі за підтримку цього рішення, зазначивши:

"Вдячний пану Прем’єру та Польщі за впевнену підтримку цього рішення".

Окрім фінансової допомоги, обговорювали економічну співпрацю та спільні інфраструктурні проєкти. Особливу увагу приділили зміцненню української бойової авіації та оборонним проєктам у межах програми SAFE, зокрема спільному виробництву дронів і перехоплювачів. Зеленський підкреслив:

"Дякуємо за постійне посилення України від самого початку повномасштабного російського вторгнення. Ми відчуваємо та цінуємо це".

Зустріч стала частиною системної взаємодії Києва та Варшави для посилення безпеки України та підтримки її економічного та оборонного потенціалу на тлі триваючої війни.

Раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік із загальним фінансуванням у 901 мільярд доларів, де важливою частиною стала підтримка України – 800 мільйонів доларів на закупівлю американського озброєння для ЗСУ.

Україна ЄС Польща оборона фінансова допомога Дональд Туск Зеленський Володимир
19 грудня 2025
07 серпня 2025
