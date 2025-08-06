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06 серпня 2025, 19:01

Колишнього держсекретаря Мін’юсту та посадовців викрили на схемі розкрадання бюджетних мільйонів

06 серпня 2025, 19:01
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Фото: СБУ
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Служба безпеки України спільно з НАБУ за підтримки нового Міністра юстиції викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів у Міністерстві юстиції

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

За даними слідства, сума привласнених коштів перевищує 10 мільйонів гривень.

Розслідування вказує на причетність колишнього державного секретаря Мін’юсту, а також чинного керівника і заступника відомчих управлінь до оборудки з закупівлею серверного обладнання та програмного забезпечення для цифрової модернізації відомства. У 2021 році між Мін’юстом та афілійованою приватною компанією було укладено договір на суму 19 мільйонів гривень. Проте вартість техніки і програмного забезпечення була значно завищена в порівнянні з ринковими цінами.

Підозрювані можуть отримати до 12 років ув’язнення

Таким чином, понад половину виділених з бюджету коштів було незаконно перераховано підрядникам, що підтвердили проведені товарознавча та судово-економічна експертизи. На основі зібраних доказів усім трьом посадовцям та керівникам приватної компанії повідомлено про підозру у розтраті у великих розмірах.

Правоохоронці продовжують слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, в Запорізькій області викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів за участі понад 20 посадовців. Загальна сума збитків близько 68 мільйонів гривень.

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